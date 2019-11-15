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Позор для Роналду: стюард сыграл техничнее, чем Криштиану

15 ноября, 18:59

Работник стадиона эффектно отвел угрозу от болельщиков после неточного удара суперзвезды

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

Работник стадиона "Алгарве" в городе Фару, где накануне, 14 ноября, сборная Португалии принимала Литву в матче 9-го тура отборочного этапа чемпионата Европы-2020, удивил зрителей своей техникой. Напомним, Литве Роналду забил больше голов, чем кому-либо в карьере.

В ходе одной из атак португальцев нападающий хозяев Криштиану Роналду пробил по воротам, однако не попал в створ. Мяч пролетел над перекладиной и направился в сторону зрителей. На пути футбольного снаряда оказался стюард, который, высоко подняв ногу, отбил его подальше от людей. Зрителям прием работника арены понравился. В этом конкретном моменте он сыграл куда техничнее, чем Роналду.

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Отметим, что матч Португалия – Литва завершился победой хозяев с разгромным счетом 6:0, а Роналду удалось записать себе в актив хет-трик. Таким образом, если в последнем туре, 17 ноября, португальцам удастся переиграть Люксембург, то они гарантируют себе путевку в финальную часть Евро-2020.

Обзор матча Португалия – Литва (6:0)

Как мы писали ранее, в деле со скандальной заменой Криштиану в матче "Ювентус" – "Милан" (1:0), который португалец провалил, появился резкий поворот: Роналду может завершить карьеру. Досрочно покинув стадион, португалец грубо нарушил регламент. Теперь ему грозит двухлетний бан и досрочный финиш карьеры футболиста.

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стюард Криштиану Роналду сборная Португалии Евро-2020 сборная Литвы

Источник: Championat.ru

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