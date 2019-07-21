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"Позор Зидану!": агента Бейла возмутили слова главного тренера "Реала" о судьбе валлийца

21 июля, 14:16

По мнению наставника "сливочных", от ухода Бейла выиграет как "Реал", так и сам футболист

Гарет Бэйл и Зинедин Зидан
Гарет Бэйл и Зинедин Зидан. Фото: Getty Images

Агент Джонатан Барретт, представляющий форварда мадридского "Реала" Гарета Бэйла, обрушился с критикой на главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана, объявившего, что валлиец не останется в команде. По мнению Барретта, Бэйл заслужил иное отношение. "Позор Зидану за такие слова о человеке, который так много сделал для "Реала", – приводит слова агента Goal.com.

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Барретта возмутили слова о желании Зидана поскорее расстаться с игроком. "Мы надеемся, что Бэйл скоро уйдет, это будет лучше для всех. Работаем над его трансфером в новую команду. У меня нет ничего личного против Гарета, но приходит время, когда что-то нужно менять. Я должен принимать решения, мы должны меняться. Трансфер – это решение тренера, а также игрока, который знает ситуацию. Ситуация изменится, я не знаю, через 24 или 48 часов, но она изменится, и это хорошо для всех", – заявил Зидан.

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Напомним, ранее "Реал" повесил ценник на Бейла: за эту сумму можно купить четверых Ярмоленко. Королевский клуб расстанется с 30-летним футболистом, если за него предложат не менее 80 миллионов евро. Кстати, появилась информация, что "Тоттенхэм" готов вернуть валлийца за 60 миллионов, но часть зарплаты ему все равно будет выплачивать "Реал".

Отметим, что в подвешенном состоянии продолжает пребывать и украинский вратарь "Реала". Как мы сообщали накануне, у Лунина появился новый вариант: его зовет в свой клуб легендарный Роналдо. "Сливочные" готовы отдать украинца в аренду своей бывшей звезде – бразильцу, дважды выигрывавшему "Золотой мяч".

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Тег Реал Мадрид, Гарет Бейл

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Championat.ru

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