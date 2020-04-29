Прабабушка Фабрегаса – супергерой: 95-летняя женщина сумела побороть коронавирус

Полузащитник сборной Испании Сеск Фабрегас, который выступает в чемпионате Франции за "Монако", признался, что его прабабушка совершила что-то невероятное, сумев побороть коронавирус. Ранее мы сообщали, что бывший футболист "Барселоны" скучает на карантине и "посылает" соседей.

"95 лет – и она преодолела коронавирус. Вчера ее тесты оказались отрицательными. Моя прабабушка – супергерой, но все это было бы невозможно без помощи медсестер и врачей, которые помогают всем людям. Мое уважение к каждому из них за то, что они делают день и ночь. Большое спасибо", – написал Фабрегас на своей страничке в Instagram.

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Мы также сообщали, что звезда сборной Испании отказался от четырехмесячной зарплаты. Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас пошел навстречу клубу из-за ситуации, связанной с пандемией коронавируса. Кроме того, футболист решил лично выплатить недостающую зарплату работникам стадиона "Монако", которым тоже урезали жалованье на 30 процентов.

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