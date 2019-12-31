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Правила футбола могут пересмотреть в 2020 году: все из-за "положения вне игры"

31 декабря, 12:59

ФИФА может изменить правило определения офсайда, об этом заговорили после последнего матча "Ливерпуля"

Сантиметровые офсайды могут отменить

Сантиметровые офсайды могут отменить / Фото: Twitter

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность изменения правила фиксации положения "вне игры", сообщает британское издание The Times. В руководстве организации якобы предлагают определять офсайд только в том случае, если между последним игроком защищающийся команды и атакующим футболистом имеется "очевидный просвет". Что конкретно будет считаться "очевидным просветом" пока не ясно. Офсайд сейчас определяют, даже если атакующий игрок был всего на сантиметр ближе к воротам.

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Напомним, судейство в матче 20-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" – "Вулверхэмптон" (1:0) вызвало немало вопросов у футбольной общественности. Сначала арбитры засчитали гол нападающего "Ливерпуля" Садио Мане, который изначально не был засчитан из-за якобы игры рукой Вирджила ван Дейка. Через несколько минут арбитры отменили уже забитый мяч "Вулверхэмптона" из-за небольшого офсайда.

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Видео гола и обзор матча "Ливерпуль" – "Велверхэмптон":

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Ливерпуль ФИФА правила футбола офсайд Вулверхэмптон

Источники: Сегодня|Спорт , The Times

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