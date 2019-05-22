Праздничное дерби: онлайн матча "Шахтер" – "Динамо" – 0:1

После поединка "Шахтер" устроит чемпионский концерт для болельщиков

Чемпионский выход. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня в 30-м туре украинской Премьер-лиге в Харькове проходит матч между "Шахтером" и "Динамо". Поединок начался в 19:36, что символизирует год основания клуба. К сожалению, турнирного значения в украинском дерби уже нет. "Шахтер" в прошлом туре досрочно стал чемпионом Украины – 12-й раз в своей истории.

Но "горняки" запланировали отпраздновать чемпионский дубль сразу после игры с киевлянами. А поэтому постараются к торжествам подойти с хорошим настроением. Ну и для киевлян будет престижно обыграть чемпиона на его поле.

Кстати, в день игры на стадионе будет организован Shakhtar Fan Fest для болельщиков в секторах 19–29 (с 17:30). В программе – музыканты, диджеи и MC, кибер- и фотозона, футбольные аттракционы, площадка с аниматорами и бесплатные сладости для детей, а также встреча с футболистом.

А после финального свистка стартует главная часть программы: на стадионе "Металлист" состоится церемония награждения "Шахтера" в качестве чемпиона Украины, которую увенчают пиротехническое шоу и концерт с участием Гайтаны, Maruv и Оли Поляковой!

Букмекеры о матче "Шахтер" – "Динамо". В букмекерских конторах фавориты поединка "горняки". Котировки на победу "Шахтера" – 1.70, на ничью – 3.50, на победу "Динамо" – 4.40. Самый ожидаемый счет – 1:0 в пользу "Шахтера".

Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Шахтер" – "Динамо" с видеоповторами голов.

"ШАХТЕР" – "ДИНАМО" – 0:1

Первый тайм завершен!

45+2 мин Алан Патрик со штрафного пробил в стенку

Алан Патрик со штрафного пробил в стенку 45+1 мин Желтая карточка! Красная карточка! Шабанов придержал Кайоде, а рефери проявил принципиальность

Шабанов придержал Кайоде, а рефери проявил принципиальность 45 мин Одну минуту компенсировал рефери

45 мин Отбились киевляне после углового у ворот Бойко

Отбились киевляне после углового у ворот Бойко 41 мин Желтая карточка! Шабанов предупрежден за срыв атаки

Шабанов предупрежден за срыв атаки 41 мин Беседин пытался с угла штрафной закрутить в угол, но попал в защитника

Беседин пытался с угла штрафной закрутить в угол, но попал в защитника 40 мин После подачи с углового Кайоде пытался пробить через себя, но не попал по мячу

После подачи с углового Кайоде пытался пробить через себя, но не попал по мячу 36 мин ГОООЛ! Цыганков пробил с пенальти в левой от себя угол, Пятов упал в правый

Цыганков пробил с пенальти в левой от себя угол, Пятов упал в правый 35 мин Желтая карточка! Фернандо наказан за фол в своей штрафной

Фернандо наказан за фол в своей штрафной 35 мин Пенальти! Фернандо сбил Цыганкова

Фернандо сбил Цыганкова 35 мин Фернандо пробивал с пределов штрафной, но попал в защитника

Фернандо пробивал с пределов штрафной, но попал в защитника 33 мин Желтая карточка! Алан Патрик сзади удар Сидорчука

Алан Патрик сзади удар Сидорчука 31 мин Желтая карточка! Шепелев грубо в подкате сбил Алана Патрика, футболисты даже немного потолкались на поле, но успокоились

Шепелев грубо в подкате сбил Алана Патрика, футболисты даже немного потолкались на поле, но успокоились 29 мин Цыганков вышел на ударную позиции и с линии штрафной пробил низом в дальний угол, но не попал в ворота

Цыганков вышел на ударную позиции и с линии штрафной пробил низом в дальний угол, но не попал в ворота 27 мин В не высоком темпе играют команды и без опасных моментов пока на поле

В не высоком темпе играют команды и без опасных моментов пока на поле 22 мин Желтая карточка! Цыганков ударил сзади по ногам Фернандо

Цыганков ударил сзади по ногам Фернандо 20 мин Желтая карточка! Хочолава руками держал Беседина и получил "горчичник"

Хочолава руками держал Беседина и получил "горчичник" 19 мин Цыганков отобрал мяч у защитника и пробил метров с 18, Пятов в прыжке достал мяч в углу ворот

Цыганков отобрал мяч у защитника и пробил метров с 18, Пятов в прыжке достал мяч в углу ворот 16 мин Кайоде пытался прорваться в штрафную, но упал и потерял мяч

Кайоде пытался прорваться в штрафную, но упал и потерял мяч 12 мин После второго углового Цыганков подавал на дальнюю штангу и едва не попал в верхний угол ворот

После второго углового Цыганков подавал на дальнюю штангу и едва не попал в верхний угол ворот 11 мин Теперь уже динамовцы подавали угловой, мяч отскочил к Сидорчуку, который мощно пробил, но попал в защитника

Теперь уже динамовцы подавали угловой, мяч отскочил к Сидорчуку, который мощно пробил, но попал в защитника 8 мин Хозяева поля подавали угловой и Хочолава головой пробил выше ворот

Хозяева поля подавали угловой и Хочолава головой пробил выше ворот 4 мин Первую атаку в матче организовали "горняки", но прострел справа пришелся прямо в руки Бойко

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

Звучит гимн Украины на стадионе

Выходят команды на поле

Днем накануне матча стало известно, что Жуниор Мораес "Шахтеру" не помощник. Причем, не только в игре с динамовцами. Натурализованный бразилец "горняков" выбыл из строя на месяц. Как выяснила "Сегодня", еще в финале Кубка Украины он получил перелом двух ребер, и поединок с "Зарей" отыграл на уколах. Теперь Мораес, помимо прочего, не сыграет и за сборную Украины в июньских поединках отбора на ЧЕ-2020 с Сербией и Люксембургом. Помимо Жуниора вне заявки "Шахтера" также оказались травмированный в поединке с "Зарей" Исмаили и едва-едва восстановившийся после травмы Степаненко, хотя оба (как и Мораес) прилетели в Харьков – на награждение. А Тайсон и Коваленко остались в запасе. В результате передняя линия "горняков" имела очень необычный вид: Тете и Соломон на флангах, Фернандо под нападающим и Кайоде на острие. А вот состав "Динамо" по сравнению с предыдущим туром претерпел единственное изменение: как мы и предполагали, Александр Хацкевич рискнул выпустить Беседина вместо дисквалифицированного Русина. Собственно, об этом стало понятно еще накануне, когда Артем не попал в заявку молодежки "Динамо" (U-21) в поединке со сверстниками "Шахтера" – берегли на матч основы. Хотя накануне и было объявлено, что матч продано 30 тысяч билетов, но визуально в это слабо верилось. Бывалые харьковские болельщики говорили: "Если не закрыли станцию метро "Спортивная" (ближайшую к ОСК "Металлист". – Авт.), значит много народу не ждут. А вот на 1/4 Кубка перекрывали".

СОСТАВЫ КОМАНД

"Шахтер": Пятов, Бутко, Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Маркос Антонио, Тете, Алан Патрик, Кайоде, Соломон, Фернандо.

Запасные: Шевченко, Болбат, Ордец, Коваленко, Веллингтон Нем, Тайсон, Дентиньо.

"Динамо": Бойко, Бурда, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Де Пена, Цыганков, Сидклей, Шабанов, Андриевский, Беседин.

Запасные: Бущан, Гармаш, Кравченко, Смирный, Алибеков,Дуэлунд, Шапаренко.

Статистика встреч в чемпионатах Украины:

Всего матчей – 59

Победы "Шахтера" – 20

Ничьи – 15

Победы "Динамо" – 24

Разница мячей – 69:77

Все матчи нынешнего сезона:

24.04 "Динамо" – "Шахтер" – 0:0

03.11 "Шахтер" – "Динамо" – 2:1

03.08 "Динамо" – "Шахтер" – 1:0

Кстати, для "Динамо" это может быть последний матч с "горняками" под управлением Александра Хацкевича: контракт белорусского специалиста истекает 31 мая, и никаких сигналов о его возможной пролонгации пока не слышно.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Праздничное дерби: онлайн матча "Шахтер" – "Динамо" – 0:1". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"