Предпоследний тур чемпионата Италии: "Ювентус" готов оформить титул

В этот уикенд в чемпионате Италии проходят поединки предпоследнего, 37 тура Серии А. Лидирующий в турнирной таблице "Ювентус" опережает "Наполи" на шесть очков и для официального оформления титула команде достаточно набрать одно очко. Команда Массимилиано Аллегри сыграет на выезде с "Ромой" в воскресенье.

Накануне 37 тура "Ювентус" разгромил "Милан" в финале Кубка Италии и завоевал первый в 2018 году трофей. Поединок в Риме завершился со счетом 4:0.

Суббота, 12 мая:

19:00 "Беневенто" – "Дженоа"

21:45 "Интер" – "Сассуоло"

Воскресенье, 13 мая:

16:00 "Фиорентина" – "Кальяри"

16:00 "Болонья" – "Кьево"

16:00 "Кротоне" – "Лацио"

16:00 "Торино" – СПАЛ

16:00 "Верона" – "Удинезе"

19:00 "Аталанта" – "Милан"

21:45 "Рома" – "Ювентус"

21:45 "Сампдория" – "Наполи"

Турнирная таблица чемпионата Италии:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЮВЕНТУС 36 29 4 3 84-23 91 2 НАПОЛИ 36 26 7 3 73-28 85 3 РОМА 36 22 7 7 60-28 73 4 ЛАЦИО 36 21 8 7 85-44 71 5 ИНТЕР 36 19 12 5 62-26 69 6 МИЛАН 36 17 9 10 50-40 60 7 АТАЛАНТА 36 16 11 9 56-37 59 8 ФИОРЕНТИНА 36 16 9 11 53-40 57 9 САМПДОРИЯ 36 16 6 14 55-55 54 10 ТОРИНО 36 11 15 10 50-44 48 11 ДЖЕНОА 36 11 8 17 32-40 41 12 САССУОЛО 36 10 10 16 27-57 40 13 БОЛОНЬЯ 36 11 6 19 39-49 39 14 СПАЛ 36 7 14 15 35-56 35 15 УДИНЕЗЕ 36 10 4 22 46-63 34 16 КРОТОНЕ 36 9 7 20 37-62 34 17 КЬЕВО 36 8 10 18 33-58 34 18 КАЛЬЯРИ 36 9 6 21 31-61 33 19 ВЕРОНА 36 7 4 25 29-75 25 20 БЕНЕВЕНТО 36 5 3 28 32-83 18



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