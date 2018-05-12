Предпоследний тур чемпионата Италии: "Ювентус" готов оформить титул

Сегодня, 17:07

Расписание и результаты матчей 37 тура итальянской Серии А

Несколько дней назад &quot;Ювентус&quot; выиграл Кубок Италии. Фото AFP
Несколько дней назад "Ювентус" выиграл Кубок Италии. Фото AFP

В этот уикенд в чемпионате Италии проходят поединки предпоследнего, 37 тура Серии А. Лидирующий в турнирной таблице "Ювентус" опережает "Наполи" на шесть очков и для официального оформления титула команде достаточно набрать одно очко. Команда Массимилиано Аллегри сыграет на выезде с "Ромой" в воскресенье.

Накануне 37 тура "Ювентус" разгромил "Милан" в финале Кубка Италии и завоевал первый в 2018 году трофей. Поединок в Риме завершился со счетом 4:0.

Суббота, 12 мая:

19:00 "Беневенто" – "Дженоа"

21:45 "Интер" – "Сассуоло"

Воскресенье, 13 мая:

16:00 "Фиорентина" – "Кальяри"

16:00 "Болонья" – "Кьево"

16:00 "Кротоне" – "Лацио"

16:00 "Торино" – СПАЛ

16:00 "Верона" – "Удинезе"

19:00 "Аталанта" – "Милан"

21:45 "Рома" – "Ювентус"

21:45 "Сампдория" – "Наполи"

Турнирная таблица чемпионата Италии:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ЮВЕНТУС 36 29 4 3 84-23 91
2  НАПОЛИ 36 26 7 3 73-28 85
3  РОМА 36 22 7 7 60-28 73
4  ЛАЦИО 36 21 8 7 85-44 71
5  ИНТЕР 36 19 12 5 62-26 69
6  МИЛАН 36 17 9 10 50-40 60
7  АТАЛАНТА 36 16 11 9 56-37 59
8  ФИОРЕНТИНА 36 16 9 11 53-40 57
9  САМПДОРИЯ 36 16 6 14 55-55 54
10  ТОРИНО 36 11 15 10 50-44 48
11  ДЖЕНОА 36 11 8 17 32-40 41
12  САССУОЛО 36 10 10 16 27-57 40
13  БОЛОНЬЯ 36 11 6 19 39-49 39
14  СПАЛ 36 7 14 15 35-56 35
15  УДИНЕЗЕ 36 10 4 22 46-63 34
16  КРОТОНЕ 36 9 7 20 37-62 34
17  КЬЕВО 36 8 10 18 33-58 34
18  КАЛЬЯРИ 36 9 6 21 31-61 33
19  ВЕРОНА 36 7 4 25 29-75 25
20  БЕНЕВЕНТО 36 5 3 28 32-83 18


Также в ночь с субботы на воскресенье в Нью-Йорке пройдет бой Ломаченко – Линарес. На нашем сайте доступен текстовый онлайн поединка украинского боксера за титул в третьей весовой категории.

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Сегодня|Спорт

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