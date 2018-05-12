Предпоследний тур чемпионата Италии: "Ювентус" готов оформить титул
Расписание и результаты матчей 37 тура итальянской Серии А
В этот уикенд в чемпионате Италии проходят поединки предпоследнего, 37 тура Серии А. Лидирующий в турнирной таблице "Ювентус" опережает "Наполи" на шесть очков и для официального оформления титула команде достаточно набрать одно очко. Команда Массимилиано Аллегри сыграет на выезде с "Ромой" в воскресенье.
Накануне 37 тура "Ювентус" разгромил "Милан" в финале Кубка Италии и завоевал первый в 2018 году трофей. Поединок в Риме завершился со счетом 4:0.
Суббота, 12 мая:
19:00 "Беневенто" – "Дженоа"
21:45 "Интер" – "Сассуоло"
Воскресенье, 13 мая:
16:00 "Фиорентина" – "Кальяри"
16:00 "Болонья" – "Кьево"
16:00 "Кротоне" – "Лацио"
16:00 "Торино" – СПАЛ
16:00 "Верона" – "Удинезе"
19:00 "Аталанта" – "Милан"
21:45 "Рома" – "Ювентус"
21:45 "Сампдория" – "Наполи"
Турнирная таблица чемпионата Италии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЮВЕНТУС
|36
|29
|4
|3
|84-23
|91
|2
|НАПОЛИ
|36
|26
|7
|3
|73-28
|85
|3
|РОМА
|36
|22
|7
|7
|60-28
|73
|4
|ЛАЦИО
|36
|21
|8
|7
|85-44
|71
|5
|ИНТЕР
|36
|19
|12
|5
|62-26
|69
|6
|МИЛАН
|36
|17
|9
|10
|50-40
|60
|7
|АТАЛАНТА
|36
|16
|11
|9
|56-37
|59
|8
|ФИОРЕНТИНА
|36
|16
|9
|11
|53-40
|57
|9
|САМПДОРИЯ
|36
|16
|6
|14
|55-55
|54
|10
|ТОРИНО
|36
|11
|15
|10
|50-44
|48
|11
|ДЖЕНОА
|36
|11
|8
|17
|32-40
|41
|12
|САССУОЛО
|36
|10
|10
|16
|27-57
|40
|13
|БОЛОНЬЯ
|36
|11
|6
|19
|39-49
|39
|14
|СПАЛ
|36
|7
|14
|15
|35-56
|35
|15
|УДИНЕЗЕ
|36
|10
|4
|22
|46-63
|34
|16
|КРОТОНЕ
|36
|9
|7
|20
|37-62
|34
|17
|КЬЕВО
|36
|8
|10
|18
|33-58
|34
|18
|КАЛЬЯРИ
|36
|9
|6
|21
|31-61
|33
|19
|ВЕРОНА
|36
|7
|4
|25
|29-75
|25
|20
|БЕНЕВЕНТО
|36
|5
|3
|28
|32-83
|18
Также в ночь с субботы на воскресенье в Нью-Йорке пройдет бой Ломаченко – Линарес. На нашем сайте доступен текстовый онлайн поединка украинского боксера за титул в третьей весовой категории.
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