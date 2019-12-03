Представитель от Украины не включил Месси даже в тройку лучших футболистов мира

Лионель Месси / Фото: Reuters

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Лучшим футболистом планеты в 2019 году признали аргентинца Лионеля Месси. Как мы писали, аргентинец получил свой шестой "Золотой мяч" и по этому показателю стал лучшим игроком в истории футбола.

Почетный приз France Football вручает с учетом мнения журналистов. Стало известно за кого голосовал представитель Украины Игорь Линник, многие годы сотрудничающий с УЕФА. Оказалось, что он не включил Месси даже в тройку лучших, о чем сам сообщил на своей странице в Facebook:

"6-й Золотой Мяч для Лео. Вау! #ballondor. Но я все-таки проголосовал несколько иначе:

1. Ван Дейк, 2. Роналду, 3. Салах, 4. Месси, 5. Тер-Штеген. Жаль, что не выиграл Ван Дейк... (нет, я совсем не фан Ливерпуля). Голландец реально заслуживал большего)".

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Интересно, что в выборе вратаря выбор нашего журналиста также отличался от мнения большинства: "Я проголосовал так: Тер-Штеген, Алиссон, Облак". Напомним, приз достался бразильцу Алисону Беккеру.

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