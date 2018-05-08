Представители "МанСити" приехали в Радомышль, чтобы отблагодарить Александра Зинченко

Вчера, 18:12

Клуб персонально поздравил каждого игрока, кто помог выиграть трофей

Представители "МанСити" приехали в Радомышль, чтобы отблагодарить Александра Зинченко

"Манчестер Сити" персонально поздравил каждого из игроков, которые приложили руку к чемпионскому сезону команды Хосепа Гвардиолы.

Для того, чтобы отблагодарить футболистов, представители клуба поехали в родные места игроков и спроектировали их фото на значимые для города здания. Специально для Александра Зинченко "Манчестер Сити" посетил и Радомышль в Житомирской области, чтобы разместить фото украинца на одной из замковых стен.

Интересно, что во время празднования чемпионства "горожан" после матча с "Хаддерсфилдом", Александр Зинченко попятился и нечаянно перевернул кубок. Судя по испуганному лицу игрока, он был уверен, что что-то сломал. К счастью, все обошлось.

Напомним, что после того, как "МанСити" выиграл титул, Александр Зинченко рассказал, что выпил в честь победыв чемпионате Англии.

Ранее мы рассказывали, что Александр Зинченко в Манчестере встретился с украинской диаспорой, которая пришла поздравить его с чемпионством. Футболист отвечал на вопросы болельщиков и раздавал автографы.
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XSport

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