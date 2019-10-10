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"Представьте, если они встретятся финале Евро-2020": глава УЕФА – о разведении Украины и России

10 октября, 11:23

В УЕФА отметили, что разводят сборные двух стран по соображениям безопасности

Александер Чеферин

Александер Чеферин / Фото: AFP

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Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, почему организация разводит команды из Украины и России, а также национальные сборные по разным группам во время жеребьевок турниров под эгидой Европейского футбольного союза. Напомним, двадцать лет назад, 9 октября 1999 года Андрей Шевченко забил самый знаменитый гол в своей карьере в легендарном поединке Россия – Украина (1:1).

"Для нас безопасность имеет принципиальное значение, мы не втягиваем себя в политические вопросы. Это решение принято УЕФА, и пока не время менять это решение.

Футбол полон неожиданностей, представьте, если обе команды выйдут в полуфинал или финал Евро-2020? Тогда они точно будут играть между собой в Лондоне", – подчеркнул Чеферин.

Также глава УЕФА напомнил, что также разводят по разным группам Сербию и Косово, Армению и Азербайджан, Испанию и Гибралтар.

Отметим, что пропустившего тот мяч вратаря россиян даже подозревали в сдаче матча Украине. А позже прозвучало заявление, будто Филимонов пропустил супергол от Шевы из-за беременных жены и подруги.

Читайте также: Шева ответил России за "Бей, Хохлов": реакция соцсетей на 20-летие супергола Филимонову

Смотрите, как сборная Украины играет в отборе на Евро-2020:

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины сборная России Евро-2020 Александер Чеферин

Источник: Р-спорт

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