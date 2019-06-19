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"Премиальные будут. Волноваться не стоит": УАФ успокоила победителей молодежного ЧМ-2019

19 июня, 11:39

Сразу по приезде на родину украинские футболисты признавались, что не получили премиальных за победу на чемпионате мира

Георгий Цитаишвили
Георгий Цитаишвили. Фото: AFP

Чемпион мира в составе молодежной сборной Украины U-20 Георгий Цитаишвили забрал свои слова об отсутствии премиальных за победу на мундиале в Польше. Ранее в одном из интервью футболист признался, что команда не получила призовые ни от ФИФА, ни от Украинской ассоциации футбола (УАФ). "Нам дали только кубки и грамоты", – говорил Георгий.

Видеообзор финала молодежного ЧМ-2019 Украина – Южная Корея

"Если кому-то интересно, то после возвращения в Киев у нас была встреча с руководством УАФ. На ней президент Андрей Павелко заявил, что волноваться о премиальных не стоит. Они точно будут. Никаких проблем. Это очевидные вещи, которые не достойны особого внимания", – цитирует футболиста официальный сайт УАФ.

Напомним, что сборная Украины U-20 впервые в истории стала победителем чемпионата мира по футболу. В финале мундиаля наша команда обыграла Южную Корею со счетом 3:1, а последний гол в матче на свой счет записал как раз Цитаишвили после сольного прохода со своей половины поля. Накануне герои вернулись на родину:


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Тег сборная Украины U20, Георгий Цитаишвили, ЧМ-2019 (U-20)

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