"Прервал гегемонию Луческу": Ребров может возглавить гранда Турции и стало известно – почему

Украинский наставник венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров оказался в списке кандидатов на пост главного тренера турецкого "Фенербахче". По информации Fotospor, президент стамбульского клуба Али Коч попросил своих работников собрать подробную информацию о методах работы украинского специалиста. Ранее Ребров признался, зачем Венгрия хочет натурализировать бывшего игрока "Динамо".

По данным издания, в отчете о работе Реброва написано: "Сергей у руля киевского "Динамо" дважды выиграл чемпионат Украины, прервав гегемонию Мирчи Луческу и его "Шахтера". Он запустил процесс, который заставил Мирчу принять предложение питерского "Зенита" и уехать в Россию".

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Напомним, что во время своей игровой карьеры Сергей Ребров успел побегать в футболке "Фенербахче". С 2002-го по 2004 год украинский нападающий провел в чемпионате Турции 38 матчей, в которых забил четыре мяча.

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Ранее мы сообщали, что Сергей Ребров стажировал в Будапеште известного тренера "горняков".

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