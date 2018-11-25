Прервалась рекордная серия нового главного тренера "Челси" в чемпионате Англии

Лондонский "Челси" проиграл "Тотенхэму" в лондонском дерби в рамках 13-го тура чемпионата Англии. Поединок на "Уэмбли" завершился победой хозяев поля со счетом 3:1. По голу в составе шпор забили деле Алли, Гарри Кейн и Сон Хын-Мин, а у "Челси" мяч престижа на счету Оливье жиру.

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри впервые проиграл в рамках чемпионата Англии и прервал свою впечатляющую серию из 12 матчей без поражений, которая является рекордной. Ранее Сарри делил это достижение с Фрэнком Кларком, у них было по 11 матчей без поражений. По итогам сезона-1994/95 "Ноттингем Форест" в итоге заняла третье место, отстав от чемпиона "Блэкберн Роверс" на 12 очков.

Ранее мы писали, что полузащитник лондонского "Челси" Н'Голо Канте отказался получать зарплату в клубе через офшорную компанию, несмотря на уговоры руководства "Синих".

Напомним, что владелец клубов НБА и НФЛ намерен купить у Абрамовича "Челси". Абрамович планирует выручить за клуб три миллиарда фунтов.

Как сообщалось, у российского бизнесмена могут конфисковать "Челси" из-за "дела Скрипаля" .В частности, британские власти готовят аналог "списка Магнитского" – закона, который наложит персональные санкции на замешанных в коррупции россиян, выведших свои деньги на Запад.