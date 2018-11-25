Прервалась рекордная серия нового главного тренера "Челси" в чемпионате Англии

Сегодня, 10:09

Первое поражение в Премьер-лиги припало на лондонское дерби


Лондонский "Челси" проиграл "Тотенхэму" в лондонском дерби в рамках 13-го тура чемпионата Англии. Поединок на "Уэмбли" завершился победой хозяев поля со счетом 3:1. По голу в составе шпор забили деле Алли, Гарри Кейн и Сон Хын-Мин, а у "Челси" мяч престижа на счету Оливье жиру.

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри впервые проиграл в рамках чемпионата Англии и прервал свою впечатляющую серию из 12 матчей без поражений, которая является рекордной. Ранее Сарри делил это достижение с Фрэнком Кларком, у них было по 11 матчей без поражений. По итогам сезона-1994/95 "Ноттингем Форест" в итоге заняла третье место, отстав от чемпиона "Блэкберн Роверс" на 12 очков.

Ранее мы писали, что полузащитник лондонского "Челси" Н'Голо Канте отказался получать зарплату в клубе через офшорную компанию, несмотря на уговоры руководства "Синих".

Напомним, что владелец клубов НБА и НФЛ намерен купить у Абрамовича "Челси". Абрамович планирует выручить за клуб три миллиарда фунтов.

Как сообщалось, у российского бизнесмена могут конфисковать "Челси" из-за "дела Скрипаля" .В частности, британские власти готовят аналог "списка Магнитского" – закона, который наложит персональные санкции на замешанных в коррупции россиян, выведших свои деньги на Запад.
футбол, чемпионат Англии, Тоттенхэм, Челси Лондон, Маурицио Сарри

Вы сейчас просматриваете новость "Прервалась рекордная серия нового главного тренера "Челси" в чемпионате Англии". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

"Челси" на выезде сыграет с "Тоттенхэмом". Фото AFP

"Тоттенхэм" бьет "Челси" и другие матчи 13 тура чемпионата Англии

Вчера, 21:50

Все, что нужно знать о поединках английской Пермьер-лиги на выходных

Футбол

"Тоттенхэм" сильнее "Челси". Фото AFP

"Челси" впервые проиграл в Премьер-лиге

Вчера, 21:44

Поражение команде Абрамовича нанес "Тоттенхэм"
Загрузка...

Футбол

Канте в матче чемпионата Англии. Фото AFP

Футболист "Челси" отказался получать зарплату через офшоры

14 Ноября, 21:27

Н'Голо Канте потребовал, чтобы все поступления от клуба были легальными и прозрачными

Футбол

"Челси" не смог обыграть "Эвертон" в рекордном матче своего тренера: обзор поединка Премьер-лиги

11 Ноября, 20:20

Лондонцы полностью переиграли своего оппонента, но ушли с поля без забитого мяча

Футбол

Гарри Кейн забил два гола ПСВ в Лиге чемпионов. Фото AFP

Тренер английского клуба назвал футболиста из Лондона киллером

10 Ноября, 15:10

Маурисио Почеттино рассказал о форварде "Тоттенхэма" Кейне

Футбол

Гарри Кейн спас "Тоттенхэм" от позора в Лиге чемпионов. Фото AFP

Супербомбардир спас от позора в Лондоне: видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

7 Ноября, 10:49

"Тоттенхэм" ушел от поражения под занавес матча и не выпал из борьбы за плей-офф
Загрузка...