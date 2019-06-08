Пресс-атташе Шевы рассказал, чем игроки полночи занимались после 5:0 с Сербией

Микола Васильков раскрыл подробности того, что происходило за кулисами феерического матча "сине-желтых"

Микола Васильков, пресс-атташе Андрея Шевченко, рассказал нам о своих впечатлениях от матча с Сербией, который многие называют лучшим в истории сборной Украины. Напомним, украинцы закрепились на первом месте в своей отборочной группе Евро-2020, разгромив во Львове балканцев со счетом 5:0. При этом Васильков поведал "Сегодня" о некоторых деталях того, что происходило в лагере нашей команды до матча, в перерыве и после игры.

"Напряжение перед игрой в команде было сумасшедшим, – рассказал Микола Васильков. - Потому что готовились даже не к драке, а к бойне. Ожидали, что будет силовой футбол наподобие игры со Словакией. Команда готовилась к тому, что у соперника будет большая активность в первые полчаса или даже 45 минут. Ну, все смотрели матч Португалия – Сербия. Помните, как сербы тогда навязали свою игру, забили первыми. И тут готовились к тому, что, возможно, какое-то время придется выдерживать их давление. Но в итоге весь этот период сжался до 10 первых минут, когда была какая-то неопределенность. После этого наши перевели игру вниз и перешли на быстрый – короткий и средний - розыгрыш мяча. И оказалось, что сербы против этого беспомощны. Это порадовало всех. Но в раздевалке в перерыве игры не было еще никакой эйфории. Был разговор о том, что сербы сейчас изменят тактику, и нам нужно быть к этому готовым и сработать на опережение. Ну, а последние минуты игры – это, конечно, полный бенефис. Стадион рукоплескал Шевченко как в театре, а он раскланивался перед трибунами. А когда после гола Яремчука показали, как на трибуне плачет его отец… Да, это был великий вечер, слов нет. И он оказался очень долгим, потому что после игры в отель команды съехались родственники многих игроков, и они провели, наверное, полночи в общении".

Как сообщалось ранее, сборная Украины осталась без своего английского легионера перед игрой с Люксембургом. Лагерь сине-желтых покинул самый дорогой игрок нашей команды Андрей Ярмоленко, которого оценивают в 20 миллионов евро.

Также мы писали, что Коноплянка признался, о чем шепнул на ухо арбитру, покидая поле в матче с Сербией. "Матеу Лаос часто судил мои игры в Испании, в мою бытность игроком "Севильи", так получалось. Мне нравилось, как он работает. Всегда судил справедливо. Кстати, почти всегда приносил моей команде удачу. И я сегодня ему об этом напомнил", – поведал Евгений Коноплянка.

Напомним, следующий матч отбора Евро-2020 Украина проведет 10 июня против Люксембурга во Львове. Начало – в 21:45. ТВ – "Украина", "Футбол 1".

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