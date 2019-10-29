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Преступление и наказание: легенда сборной Франции раскаялся, но получил бан за "наезд" на рефери

29 октября, 09:15

Франка Рибери наказали баном на три матча

Франк Рибери

Франк Рибери / Фото: Reuters

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Полузащитник "Фиорентины" Франк Рибери дисквалифицирован на три матча чемпионата Италии за толчок арбитра. Футболист наказан за поведение после матча с "Лацио" в чемпионате Италии.

Француз получил красную карточку уже после окончания встречи. Игроки "Фиорентины" были недовольны решением судейской бригады засчитать победный гол "Лацио" на 89-й минуте. Француз на эмоциях дважды толкнул бокового арбитра.

Смотрите обзор матча "Фиорентина" – "Лацио":

Хоть игрок и извинился, но это не отменило его наказание.

36-летний Рибери перешел в "Фиорентину" в летнее трансферное окно из "Баварии" на правах свободного агента. Контракт полузащитника с флорентийским клубом действителен до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии игрок провел девять матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.

Кстати, команда Малиновского повторила рекорд результативности из прошлого века. Бергамцы наколотили сопернику семь мячей – столько же они забивали в одном матче еще в 1952 году.

Смотрите обзор матча "Аталанта" – "Удинезе":

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чемпионат Италии Фиорентина Франк Рибери

Источник: Сегодня|Спорт

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