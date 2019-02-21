Преступники устроили рейд на дома футболистов во время матчей ЛЧ: жертвами стали четыре игрока
Ущерб оценивается в несколько сотен тысяч евро
Вторничные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов надолго запомнятся футболистам "Лиона" и "Ливерпуля". Правда, воспоминания будут не из приятных. Оказалось, что дома лионцев Мемфиса Депая, Люки Тузара и Пап Шейк Диопа, а также мерсисайдца Садио Мане ограбили, пока они были на матчах против "Барселоны" и "Баварии" соответственно.
Сообщается, что злоумышленники вынесли из домов Депая, Тузара и Диопа драгоценности и деньги. Общая сумма ущерба неизвестна.
А из владения Мане Преступники вынесли мобильные телефоны, наручные часы и ключи от автомобилей.
Любопытно, что в особняк Мане грабители ворвались уже во второй раз. 1 ноября 2017 года преступники уже грабили дом форварда "Ливерпуля" во время домашнего матча Лиги чемпионов с "Марибором". В тот вечер они также вломились в особняк защитника команды Деяна Ловрена.
Буквально несколько дней назад дом игрока "Барселоны" Кевина-Принса Боатенга ограбили, пока он участвовал в матче своей команды. Ущерб оценивается в 300 тысяч евро.
В начале января квартиру украинского футболиста Николая Ищенко ограбили пока он был с семьей на отдыхе. У футболиста "Черноморца" украли много золотых изделий, деньги и норковую шубу.
А в конце прошлого года из дома футболиста Тиаго Силвы вынесли вещей на миллион евро, пока он участвовал в матче. Воры ограбили дом бразильского защитника во время матча "ПСЖ" – "Нант".
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Преступники устроили рейд на дома футболистов во время матчей ЛЧ: жертвами стали четыре игрока". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источники:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Неудачное возвращение Роналду в Мадрид: обзор матча "Атлетико" – "Ювентус"
Голы и лучшие моменты матча Лиги чемпионов в Мадриде на стадионе "Ванда Мерополитано"
Роналду забил в свои ворота. "Атлетико" обыграл "Ювентус" со счетом 2:0. Видео
1/8 Лиги чемпионов. Фиаско Криштиану в Мадриде. Его команда проигрывает, а сам он помог соперникам забить
"Манчестер Сити" в меньшинстве одержал волевую победу над "Шальке"
Александр Зинченко появился на поле под занавес поединка и принял участие в третьем мяче "Сити"
Где смотреть матч "Шальке" – "Манчестер Сити" в 1/8 Лиги чемпионов
Список трансляций поединка Лиги чемпионов на ТВ и в интернете