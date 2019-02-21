Преступники устроили рейд на дома футболистов во время матчей ЛЧ: жертвами стали четыре игрока

Ущерб оценивается в несколько сотен тысяч евро

Дом Садио Мане обокрали во второй раз. Фото: AFP

Преступники устроили рейд на дома футболистов во время матчей ЛЧ: жертвами стали четыре игрока //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e4e/5e0/5c6e4e5e0dcb4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e4e/5e0/5c6e4e5e0dcb4.jpg 2019-02-21T09:10:57+02:00 Футбол Ущерб оценивается в несколько сотен тысяч евро

Вторничные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов надолго запомнятся футболистам "Лиона" и "Ливерпуля". Правда, воспоминания будут не из приятных. Оказалось, что дома лионцев Мемфиса Депая, Люки Тузара и Пап Шейк Диопа, а также мерсисайдца Садио Мане ограбили, пока они были на матчах против "Барселоны" и "Баварии" соответственно.

Сообщается, что злоумышленники вынесли из домов Депая, Тузара и Диопа драгоценности и деньги. Общая сумма ущерба неизвестна.

А из владения Мане Преступники вынесли мобильные телефоны, наручные часы и ключи от автомобилей.

Любопытно, что в особняк Мане грабители ворвались уже во второй раз. 1 ноября 2017 года преступники уже грабили дом форварда "Ливерпуля" во время домашнего матча Лиги чемпионов с "Марибором". В тот вечер они также вломились в особняк защитника команды Деяна Ловрена.

Буквально несколько дней назад дом игрока "Барселоны" Кевина-Принса Боатенга ограбили, пока он участвовал в матче своей команды. Ущерб оценивается в 300 тысяч евро.

В начале января квартиру украинского футболиста Николая Ищенко ограбили пока он был с семьей на отдыхе. У футболиста "Черноморца" украли много золотых изделий, деньги и норковую шубу.

А в конце прошлого года из дома футболиста Тиаго Силвы вынесли вещей на миллион евро, пока он участвовал в матче. Воры ограбили дом бразильского защитника во время матча "ПСЖ" – "Нант".

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Источники: Championat.ru , Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.