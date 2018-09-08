Превысил норму алкоголя в два раза: подробности пьяной езды за рулем чемпиона мира по футболу

Вратарь "Тоттенхэма" Юго Льорис более чем в два раза превысил предельный уровень содержания алкоголя в крови, когда полиция остановила его за рулем нового Porsche стоимостью 65 тысяч фунтов стерлингов, сообщает Daily Mail. Инцидент произошел в центре Лондона в прошлом месяце.

В 100 миллилитрах его дыхания было обнаружено 80 микрограмм алкоголя, а предельная допустимая норма составляет 35 микрограмм.

Первоначально суд по этому делу должен был состояться 11 сентября, но заседания было отложено на 24 часа по просьбе адвоката игрока.

Добавим, что по сведениям британских СМИ, главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино хотел лишить голкипера капитанской повязки. Также футболисту грозил штраф в размере 240 000 фунтов, что приравнивается к его двухнедельной зарплате.

В июле Льорис стал чемпионом мира в составе сборной Франции.

Напомним, что в прошлом году Уэйна Руни лишили водительских прав на два года за вождение в пьяном виде. Футболисту также назначили 100 часов исправительных работ.

Ранее мы писали, что у звезды сборной России отобрали водительские права. Федор Смолов скрылся с места ДТП, после чего суд лишил его прав сроком на год.