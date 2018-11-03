Превью матча "Шахтер" – "Динамо": седьмая попытка Фонсеки обыграть Хацкевича в чемпионате Украины

Сегодня, 09:00

Лидеры чемпионата Украины сегодня сойдутся в очном поединке в Харькове

Хацкевичу некуда отступать после поражения &quot;Львову&quot;, а Фонсека жаждет реванша. Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Хацкевичу некуда отступать после поражения "Львову", а Фонсека жаждет реванша. Фото ФК "Шахтер"

Сегодня нас ждет главный матч осени в УПЛ: в Харькове сыграют "Шахтер" и "Динамо" (17:00, ТВ – Футбол 2). В случае победы "горняков" их отрыв от киевлян достигнет 8 очков, а это уже почти чемпионский гандикап. Однако статистика говорит, что сделать это подопечным Паулу Фонсеки будет непросто: у "Шахтера" никак не получается одолеть "Динамо" в Харькове в рамках чемпионата страны (1 ничья при 3 поражениях). А в целом "оранжево-черные" ныне имеют в своем пассиве 6-матчевую безвыигрышную серию во встречах с "бело-синими" в ЧУ.

"Если анализировать последние матчи наших грандов, "Динамо" выбирало тактику выжидания: очень осторожная игра вторым номером в надежде на ошибку соперника. И эта тактика всякий раз приносила им успех, – сказал нам футбольный эксперт Сергей Нагорняк. - Хорошая физическая готовность, без которой невозможно построить нормальную игру от обороны, ведь игра без мяча забирает гораздо больше сил – то, что киевляне могут сейчас противопоставить "горнякам".

Поскольку по подбору игроков на большинстве позиций, по индивидуальному мастерству футболистов, "Шахтер", конечно, смотрится предпочтительнее. Не думаю, что сценарий субботней встречи станет иным: "Шахтер" будет играть первым номером, стремясь раскачать оборону соперника, "Динамо" – высоко встречать, караулить ошибку или обрезку в надежде на контратаку. И как всегда, очень многое будет зависеть от того, кто забьет первым.

Впрочем, а какие дивиденды получают динамовцы от удачных игр против "Шахтера"? Выходит так, что последние два года киевляне, выигрывая сражения, проигрывают войны – теряют потом очки там, где не должны, и отдают чемпионство "горнякам".

НА ШАГ ВПЕРЕДИ. Согласно данным InStat, турнирное преимущество "Шахтера" над "Динамо" после 13 туров подтверждается и статистическими выкладками по основным игровым компонентам.

Так, "горняки" намного впереди в реализации голевых моментов (32% против 19%), почему и забили в два раза больше киевлян (34 и 15). Подопечные Паулу Фонсеки чаще контролируют мяч (68% игрового времени), а команда Александра Хацкевича лишь 58%. Также сильная сторона "оранжево-черных" – прессинг на чужой половине поля, приносящий результат в 38% случаев (у "Динамо" 19%). Ненамного, но впереди "Шахтер" в точности ударов по воротам (40% в створ против 39%), выигранным единоборствам (53% – 52%), действиям на "втором этаже" (57% - 53%), а также по обводкам – 61% удачных против 59%. Правда, по последнему показателю в ближайшем матче дончане могут не иметь преимущества, ведь основной процент принадлежит Тайсону и Марлосу, чье участие в поединке под вопросом.

А что же "Динамо"? Киевляне пока впереди по количеству отборов (64% успешных попыток против 60% у "Шахтера), остроте передач (54% - 53%), навесам в штрафную (находят адресата 19% против 15%) и попаданиям в офсайд (2,3 против 1,3).

Кстати, стадион "Металлист", где пройдет сегодняшний матч, может принять Суперкубок УЕФА в 2021 году. ФФУ планирует подать в УЕФА заявку на проведение этого поединка в Харькове. Среди потенциальных соперников – Минск, Хельсинки и Белфаст.
Динамо Киев, Шахтер Донецк

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Авторы:

Кинзерский Эдуард , Андрей Лапченко

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