Презентация Мирчи Луческу на посту тренера "Динамо": онлайн-видеотрансляция

Сегодня состоится презентация нового главного тренера киевского "Динамо" Мирчи Луческу. Начало мероприятия – в 12:00. Видеотрансляция будет проводиться на клубном Youtube-канале. Напомним, соглашение "Динамо" с Луческу, которому накануне исполнилось 75 лет, подписано на два года с возможностью продления еще на один.

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В связи с карантином, связанным с распространением коронавируса COVID-19 на территории Украины, представление Мирчи Луческу состоится в онлайн-формате – сообщили ранее в "Динамо".

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Отметим, что накануне появилась информация о том, что презентация Луческу в качестве тренера "Динамо" оказалась под угрозой срыва из-за коронавируса. COVID-19 диагностирован у одного из сотрудников клубного телеканала вице-чемпионов Украины.

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Однако, по последним данным, презентация Мирчи Луческу, намеченная на 30 июля, будет проведена в утвержденное ранее время – 12:00. В этот же день на базе "Динамо" после короткого отпуска должны собраться игроки команды.

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Ранее появилось видео встречи Луческу со своим ассистентом Гусевым в VIP-ложе стадиона "Динамо". Румынский наставник киевлян тепло поприветствовал звездного игрока "бело-синих", который будет его помощником.

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