Президент Аргентины решил вмешаться в будущее звездного футболиста Лионеля Месси

Продолжается эпопея с уходом капитана "Барселоны" Лионеля Месси из клуба. Несколько неожиданно свое мнение решил высказать президент Аргентины Альберто Фернандес. Тем временем, стало известно, что "Барселона" все-таки продает Месси и пытается "выжать" из "Манчестер Сити" почти 300 миллионов.

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Несмотря на желание Лео уехать в Англию, президент Аргентины попросил его вернуться на Родину. Его слова приводит испанское издание Marca:

"Ты в сердцах всех нас, а мы никогда не имели возможности увидеть тебя в игре в нашей стране. Порадуй нас, заверши карьеру в "Ньюэллс Олд Бойз", это же твой клуб".

Заметим, что Месси играл за "Ньюэллс" лишь в юношеском возрасте – с восьми до 13 лет. А в 2000-м году он уже уехал в Испанию, где попал в школу "Барселоны". Уже в 17 лет, в 2004-м году, он начал выступать за основной состав, один из первых матчей проведя в Лиге чемпионов в Донецке против "Шахтера". В 18 лет Лионель начал выступления за сборную Аргентины, хотя имеет также и гражданство Испании.

Сегодня Месси не приехал на прохождение теста на коронавирус в "Барселоне".

Смотрите, как Месси забивал в Лиге чемпионов в ворота "Наполи":

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