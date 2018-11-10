Президент "Баварии" не уверен в победе своей команды

Сегодня в чемпионате Германии состоится суперматч – в Дортмунде "Боруссия" принимает "Баварию", что само по себе, вне зависимости от турнирного положение, уже вызывает повышенный интерес. А тут еще и расклад в Бундеслиге поддает жару: "Бавария" после 10-ти туров занимает только третье место (20 очков), зато дортмундцы бегут впереди всех (24).

Дошло до того, что президент "Баварии" Ули Хенесс – знаменитый в прошлом футболист мюнхенского клуба и сборной ФРГ – заявил, что в Дортмунде очень тяжело претендовать на три очка: "Боруссия" проводит очень хороший сезон. Впервые за долгое время мы будем аутсайдерами в нашем противостоянии. Наша цель – показать хорошую игру".

Разумеется, слова Хенесса нужно оценивать с поправкой – перед важными играми все рассыпаются в комплиментах, говоря о сопернике. Здесь логика совершенно проста: проиграл – что ж, соперник, как и говорилось, оказался серьезным, выиграл – вдвойне молодец, потому что соперник, опять же, был серьезным.

Но букмекеров не проведешь: фаворит матча – как раз "Бавария" (коэффициент на победу – 2,05). На Дортмунд ставки принимаются с коэффициентом 3,2.

И еще важный момент. В чемпионате Германии "Боруссия" последний раз обыгрывала "Баварию" два года назад – 19 ноября 2016-го. После этого – только в Кубке Германии в апреле 2017-го.

Ранее президент "Баварии" Ули Хенесс пояснил свое решение продать защитника Хуана Берната минувшим летом. 25-летний испанец перешел в "Пари Сен-Жермен" за 15 миллионов евро.

Кроме того, Хенесс настроен твердо бороться с предпосылками появления группировок в команде. Важным средством борьбы с таким явлением Хенесс считает немецкий язык.