Президент "Баварии" не уверен в победе своей команды

Сегодня, 11:02

Ули Хенесс перед игрой в Дортмунде с "Боруссией" похвалил соперника

&quot;Бавария&quot; отправляется в Дортмунд после победы в Лиге чемпионов в игре с АЕК. Фото AFP
"Бавария" отправляется в Дортмунд после победы в Лиге чемпионов в игре с АЕК. Фото AFP

Сегодня в чемпионате Германии состоится суперматч – в Дортмунде "Боруссия" принимает "Баварию", что само по себе, вне зависимости от турнирного положение, уже вызывает повышенный интерес. А тут еще и расклад в Бундеслиге поддает жару: "Бавария" после 10-ти туров занимает только третье место (20 очков), зато дортмундцы бегут впереди всех (24).

Дошло до того, что президент "Баварии" Ули Хенесс – знаменитый в прошлом футболист мюнхенского клуба и сборной ФРГ – заявил, что в Дортмунде очень тяжело претендовать на три очка: "Боруссия" проводит очень хороший сезон. Впервые за долгое время мы будем аутсайдерами в нашем противостоянии. Наша цель – показать хорошую игру".

Разумеется, слова Хенесса нужно оценивать с поправкой – перед важными играми все рассыпаются в комплиментах, говоря о сопернике. Здесь логика совершенно проста: проиграл – что ж, соперник, как и говорилось, оказался серьезным, выиграл – вдвойне молодец, потому что соперник, опять же, был серьезным.

Но букмекеров не проведешь: фаворит матча – как раз "Бавария" (коэффициент на победу – 2,05). На Дортмунд ставки принимаются с коэффициентом 3,2.

И еще важный момент. В чемпионате Германии "Боруссия" последний раз обыгрывала "Баварию" два года назад – 19 ноября 2016-го. После этого – только в Кубке Германии в апреле 2017-го.

Ранее президент "Баварии" Ули Хенесс пояснил свое решение продать защитника Хуана Берната минувшим летом. 25-летний испанец перешел в "Пари Сен-Жермен" за 15 миллионов евро.

Кроме того, Хенесс настроен твердо бороться с предпосылками появления группировок в команде. Важным средством борьбы с таким явлением Хенесс считает немецкий язык.
Бавария, Боруссия Дортмунд, Ули Хенесс, Бундеслига

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Сегодня|Спорт

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