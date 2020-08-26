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Президент "Динамо" заявил, что киевляне выиграли Суперкубок дублем

26 августа, 13:25

Олег Люлька Олег Люлька

Игорь Суркис прокомментировал поединок, в котором его клуб взял первый трофей при Мирче Луческу

Президент "Динамо" Игорь Суркис назвал бойцовские качества и высокую реализацию моментов ключевыми факторами в победе киевлян над "Шахтером" в игре за Суперкубок Украины. При этом состав киевлян, по определению босса столичного клуба, в этой встрече был дублирующим. Накануне на НСК "Олимпийский" "Динамо" обыграло "Шахтер" 3:1, завоевав первый трофей под руководством бывшего тренера "горняков" Мирчи Луческу.

"Шахтер" – очень сильная команда. Мы проявили свои бойцовские качества. У нас не было огромной группы игроков основного состава: атакующей линии – это Вербич, Шепелев и Цыганков, всей линии защиты. Мы фактически играли дублирующим составом"

"Да, мы готовились к матчу за Суперкубок. Но тому же Сироте надо добавлять. Кендзера – футболист основного состава, но играл он не на своей позиции. Поэтому, считаю, бойцовские качества были на самом высоком уровне. И хорошая реализация моментов", – отметил в комментарии "Футбол NEWS" Игорь Суркис

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Ранее мы писали, что победа в Суперкубке сделала Луческу уникальным тренером. Румынский специалист стал первым наставником, выигравшим этот трофей с двумя разными командами – "Шахтером" и "Динамо".

Также была названа тройка самых полезных игроков матча за Суперкубок. Лучшим футболистом поединка "Шахтер" – "Динамо" аналитики назвали капитана киевлян Сергея Сидорчука.

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Все подробности в спецтеме Суперкубок Украины

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Динамо Киев Шахтер Донецк Игорь Суркис Суперкубок Украины

Источник: Канал Футбол

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