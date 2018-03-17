Президент ФИФА жестко подколол сборную России, отвечая на вопрос о допинге

Сегодня, 17:42

Российскся сборная тестируется наравне с другими командами

Фото AFP
Фото AFP

Глава ФИФА Джанни Инфантино рассказал о проверках на допинг сборной России накануне чемпионата мира 2018 года.

Итальянец заявил, что Россия никоим образом не влияет на антидопинговый процесс, ведь все образцы проверяются в Лозанне. Тем не менее, итальянец не упустил шанс подколоть россиян, которые погрязли в допинговом скандале в других видах спорта.

"Мы проверили всех футболистов на Кубке конфедераций 2017 года, все результаты отрицательные. То же самое было на чемпионате Европы-2016 со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций и на ЧМ-2014 в Бразилии, подчеркну снова, что все пробы проверялись за пределами России, мы тестируем сборные России так же, как и Германии, и Италии. Можно пошутить? Если бы они принимали допинг, результаты были бы лучше, это шутка, шутка", – сказал Инфантино.

Ранее мы писали, что жены футболистов сборной Англии боятся ехать на ЧМ-2018 в Россию. Вторые половинки игроков по соображениям безопасности хотят пропустить мундиаль.

Напомним, что на днях в The Sun вышла критическая статья о чемпионате мира в России: "Это очередная остановка в грандиозном туре ФИФА с коррупцией и смертью".
футбол, допинг, ФИФА, Джанни Инфантино

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Источник:

Sportbox

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