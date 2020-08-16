Президент известного испанского клуба нанял вооруженного телохранителя

Президент "Валенсии" Анила Мурти в последние несколько дней живет в страхе. Функционер вынужден был нанять вооруженного телохранителя, чтобы обеспечить безопасность для себя и своей семьи – сообщает superdeporte.es. А ранее в "Валенсии" были выявлены случаи заражения COVID-19.

Реклама

12 августа активная часть болельщиков "Летучих мышей" устроила в центре города массовую акцию протеста против руководства клуба. Фанаты выразили недовольство политикой "Валенсии", отреагировав на заявление Мурти, что "Летучие мыши" продадут нескольких ведущих футболистов, чтобы оптимизировать расходы. И теперь, видимо, босс "Валенсии" боится, что фаны доберутся и до него.

Читайте также: У ведущего российского футболиста в Барселоне украли часы за 300 тысяч евро

Напомним, что "Валенсия" в минувшем сезоне набрала 53 очка в 38 турах и заняла девятое место в турнирной таблице испанской Примеры, впервые за несколько лет не попав в еврокубки. Накануне, 12 августа, из стана "летучих мышей" в "Вильярреал" перешли полузащитники Даниэль Парехо и Франсис Коклен.

Ранее мы сообщали, что у Зинченко появился новый звездный партнер: "Сити" купил рекордсмена "летучих мышей".

Реклама

Смотрите, как "Валенсия" выступала в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама