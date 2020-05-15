Президент киевского "Динамо" не отпустил футболиста в знаменитый клуб английской Премьер-лиги

Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Хорватии Йерко Леко вспомнил эпизод своей карьеры, когда мог оказаться в английской Премьер-лиге. В Украине он выступал в 2002-06 гг., выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок. А уехал из Киева во французский "Монако". К слову, осенью Леко давал прогноз на матч "Шахтера" в Лиге чемпионов.

О возможном трансфере в "Тоттенхэм" хорват узнал уже позже, хотя готов был пойти на многое ради возможности играть в сильном чемпионате Англии. Его слова цитирует издание Germanijak:

"Киев – это особая среда, а Суркис – президент, который любит громкие имена. Он хотел, чтобы я покинул "Динамо" только ради серьезных клубов, как "Интер", или что-то вроде этого. Например, я помню, что был интерес "Тоттенхэма", мы уже договорились практически обо всем. Но Суркис сказал, что этот клуб недостаточно силен, это не то имя для перехода. Тогда еще "Тоттенхэм" не был тем, кем он является сегодня, но я даже не знал, когда все происходило. Там игрок узнает все в конце. Если бы я знал вовремя, то решил бы этот вопрос каким-то инцидентом на тренировке или чем-то подобным. Тогда "Динамо" было бы вынуждено меня отпустить".

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После четырех лет в "Монако" Леко год отыграл в Турцию, после чего в 2011-2016 годах заканчивал карьеру на Родине.

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