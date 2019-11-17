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Президент "Наполи" хочет отобрать у футболистов половину зарплаты за неуважение к клубу

17 ноября, 17:32

Де Лаурентис очень зол на игроков

/ Фото: Reuters

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис намерен подать в суд на игроков команды за нанесение ущерба имиджу клуба.

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Де Лаурентис потребовал, чтобы футболисты отправились на клубную базу и пробыли там пять дней. Игроки проигнорировали требование президента и после окончания матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Зальцбургом" разъехались по домам.

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После инцидента Де Лаурентис запретил игрокам общаться с журналистами. На данный момент глава команды обсуждает с юристами варианты наказания футболистов. Сообщается, что Де Лаурентис планирует отсудить у игроков половину зарплаты, а также намерен отказать им в оплате имиджевых прав.

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Ранее мы писали, что футболист упал в трехметровый ров, празднуя гол. Эта была лишь первая игра 25-летнего бразильца в новой команде и он, вероятнее всего, просто не знал о таких особенностях домашней арены его команды.

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чемпионат Италии Наполи

Источник: Corriere dello Sport

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