Президент "Наполи" призвал отменить Лигу чемпионов

Сегодня, 23:25

Де Лаурентис предложил создать полноценный еврочемпионат

Босс &quot;Наполи&quot; против ЛЧ. Фото AFP
Босс "Наполи" против ЛЧ. Фото AFP

Президент итальянского "Наполи" Аурелио Де Лаурентис выступил с предложением отменить футбольную Лигу чемпионов и заменить ее турниром для 20 самых сильных команд из разных европейских чемпионатов.

"Я бы хотел отказаться от Лиги чемпионов и создать вместо нее европейскую лигу с 20 командами, чтобы они играли дома и в гостях по средам и четвергам. В субботу и воскресенье мы бы продолжали национальные чемпионаты. Я всегда был за создание европейской лиги параллельно с национальными соревнованиями, чтобы там играли команды, ставшие лучшими в своих лигах", – приводит слова Де Лаурентиса Football Italia.

Также Де Лаурентис предложил сократить элитный дивизион чемпионата Италии – серию А – с 20 до 16 команд.

"Думаю, что в серии А не может быть 20 команд, это слишком много. Я и президент "Лацио" Клаудио Лотито выступаем за сокращение лиги, но я не согласен с ним в том, что в серии А должны остаться 18 команд. У нас было 16 команд в лиге в 1986 году, и я считаю, что это то, к чему мы должны вернуться", – отметил президент "Наполи".

"Наполи" занимает второе место в Cерии А и уже проиграл борьбу за титул "Ювентусу", досрочно ставшему чемпионом Италии.
футбол, Лига чемпионов, чемпионат Италии, Наполи

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Р-спорт

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