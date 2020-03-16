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Президент немецкого футбольного клуба готовится представить вакцину от коронавируса

16 марта, 13:01

Вадим Авдасев

Владелец "Хоффенхайма" Дитмар Хопп владеет фармацевтической компанией

Пандемия коронавируса на планете влияет на все сферы деятельности человечества, в том числе и на спорт. Многие мероприятия отменены или перенесены на неопределенный срок. Интересная связь в вопросе спорта и коронавируса обнаружилась в Германии. Владельцу футбольного клуба "Хоффенхайм" Дитмару Хоппу принадлежит и фармацевтическая компания CureVac. Сейчас она усиленно работает над вакциной от короновируса и, как сообщает немецкое издание Der Spiegel, близка к ее созданию. Читайте также: коронавирус против спорта в режиме онлайн.

Компания немецкого миллиардера вышла на финишную прямую в своих разработках вакцины. Прогресс исследователей CureVac заинтересовал даже Соединенные Штаты и лично Дональда Трампа. Президент США предложил фирме переехать за океан, однако Дитмар Хопп и немецкое правительство заверили, что этого не случится.

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футбол владелец коронавирус Хоффенхайм

Источник: xsport.ua

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