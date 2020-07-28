Президент ПФЛ резко отреагировал на требование большинства клубов уйти в отставку

Еще одна буря поднялась в украинском футболе. Как мы сообщали, вчера 24 украинских клуба выразили недоверие президенту ПФЛ. Представители Первой и Второй лиг считают, что Сергей Макаров не смог объединить клубы и организовать в важный момент принятия решения о доигровке сезона.

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Однако функционер не намерен соглашаться с обвинениями. Макаров считает, что стал жертвой мести и не собирается покидать свой пост, о чем рассказал в комментарии сайту FootBoom:

"Думаю, это показатель того, что мы стали костью в горле некоторым клубам, которые не хотели доигрывать Первую лигу. Собираемся действовать исключительно в правовом поле, будем готовить конференцию ПФЛ, где и будем это все обсуждать. Планируем провести ее в это короткое межсезонье, по окончании сезона нынешнего и перед следующим. Больше никаких подробностей говорить пока не хочу".

В Первой лиге провели уже 26 туров, осталось – еще четыре. Ближайший состоится уже 28-30 июля.

В воскресенье "Шахтер" в спарринге обыграл "Полесье" – команду Второй лиги.

Смотрите сюжет о том, как "Ингулец" готовился к участию в Премьер-лиге:

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