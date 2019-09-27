Президент сенсационного "Ингульца" из Первой лиги: Мы и киевское "Динамо" сможем "сделать"!

Александр Поворознюк - президент ФК "Ингулец"

В третьем раунде Кубка Украины Премьер-лига понесла первую потерю. "Карпаты" второй год подряд проиграли перволиговому "Ингульцу", сенсационному финалисту Кубка-2018/19.

— Вечером накануне игры я приехал к команде, говорю: "Пацаны, надо"сделать" "Карпаты"! Что для этого нужно?". А они мне: "Александр Григорьевич, если надо — "сделаем". Ну о чем дальше было говорить? — улыбнулся в разговоре с "Сегодня" президент "Ингульца" Александр Поворознюк. — Поэтому я был абсолютно спокоен за результат. Даже когда мы остались вдесятером. Пацаны если пообещали, то они бы и вдевятером выстояли. На сегодняшний день каждый игрок "Карпат" индивидуально сильнее наших игроков, но коллектива у них нет. На поле они были даже не лебедь, рак и щука. Кто как хочет, так и играет, нет сплоченности, видно, что они на разных языках говорят, не понимают друг друга. Я с первых минут был спокоен, начал переживать только в серии пенальти, потому что это лотерея. Тем более, мы свой первый удар не реализовали. Но, слава богу, все хорошо закончилось.

— Кого теперь хотите получить в соперники?

— Киевское "Динамо". Никогда с ними раньше не играли, и вот хочется попробовать свои силы с ними. И я думаю, пока и у них, как у "Карпат", с игрой не все в порядке, мы их тоже сможем "сделать".

Реклама

— А когда вас самих ждать в Премьер-лиге?

— Планируем уже в следующем сезоне. Сейчас мы в Первой лиге на 6-м месте, но от первого места всего 4 очка — это ерунда. У нас все стабильно в плане финансов, все ребята знают, за что они играют. И строительство стадиона движется по плану, до лета он будет готов. Цель такая — выйти в Премьер-лигу и сразу играть на своем новом стадионе.

Смотрите сюжет 2018 года: как "Ингулец" готовится к участию в Премьер-лиге

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама