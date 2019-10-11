Президент "Шахтера": "Благодаря поддержке болельщиков мы всегда будем сильными и амбициозными"

Ринат Ахметов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Традиционно 11 октября донецкий "Шахтер" представляет отчет о прошедшем сезоне. В этот день 23 года назад Президентом "горняков" стал Ринат Ахметов. Все это время клуб радует болельщиков яркой, результативной игрой и ставит перед собой лишь одну цель – побеждать в каждом матче. В 2019 году "горняки" третий раз подряд оформили "золотой дубль", став самым титулованным клубом независимой Украины.

"В этом сезоне "Шахтер" третий раз подряд сделал "золотой дубль" – выиграл чемпионство и Кубок Украины. Это говорит об одном: команда продолжает демонстрировать стабильно высокий уровень в игре и результатах, даже несмотря на то, что вот уже который год играет вдали от родного дома. Но тем ценнее каждая наша победа.

Большой вклад в успех "Шахтера" в отчетном году внес Паулу Фонсека. Я хотел бы поблагодарить Паулу и его тренерский штаб за 7 трофеев, завоеванных на протяжении 3 последних сезонов, – 3 чемпионства, 3 Кубка и 1 Суперкубок страны.

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А в новый футбольный сезон "Шахтер" входит с новым главным тренером. Луиш Каштру – опытный специалист с очень хорошими идеями и большими амбициями. А главное, он умеет работать с молодыми талантами, раскрывать их потенциал. Это особенно важно сейчас, когда к команде присоединилось несколько молодых и очень одаренных футболистов, на которых мы все рассчитываем уже в ближайшее время. Уверен, тренерский опыт Луиша Каштру поможет игрокам выйти на качественно новый уровень, а значит, "Шахтер" будет еще сильнее.

И, наконец, именно в сезоне-2018/19 "Шахтер" стал самым титулованным клубом в Украине. 34 трофея, за каждым из которых – огромный труд тренерского штаба, футболистов, менеджмента и сотрудников. Но, прежде всего, это заслуга наших болельщиков – самого главного, 12-го игрока! Благодаря вере и поддержке болельщиков мы всегда были и будем сильными и амбициозными. Спасибо вам, дорогие друзья! "Шахтер" играет для вас! И мы сделаем все, чтобы каждый матч вы могли восхищаться атакующей и зрелищной игрой "Шахтера", радоваться новым победам на украинской и международной аренах!", – сказал президент клуба Ринат Ахметов.

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