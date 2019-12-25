Президент УАФ не желает отправлять в отставку Ротаня с поста тренера молодежной сборной

Андрей Павелко считает, что молодому специалисту нужно дать время проявить себя

Руслан Ротань / Фото: ФФУ

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Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко считает, что вопрос об отставке главного тренера молодежной сборной Украины Руслан Ротаня поднимать пока не стоит. Мы писали, что украинская молодежка проиграла Дании во Львове.

Руководитель организации пояснил свое мнение так:

"Я против того, чтобы ставить вопрос от отставке Ротаня. Андрея Шевченко некоторые специалисты и журналисты два года назад просто требовали снять с должности. С моей стороны тренеры испытывают полное доверие. И это касается не только национальной и молодежной команд. Это касается тренеров всех сборных. Комфортнее работать, когда коуч знает, что ни при каких обстоятельствах президент ассоциации не будет вмешиваться в его работу, просить вызвать или поставить в состав того или иного игрока. Я никогда этого не делал и делать не буду".

При этом Павелко все же заметил, что игру молодежки и работу Ротаня проанализируют:

"После окончания отбора мы проанализируем работу тренерского штаба молодежной сборной. И только после этого будем принимать решение. Каким оно будет — сейчас говорить преждевременно. Похожий путь мы прошли с Андреем Шевченко, который получил время на создание новой команды и при этом не боялся экспериментировать, потому что знал о моей полной поддержке. Так же мы поступим и с Ротанем".

Сборная Украины U-21 проиграла три из четырех матчей в отборе на Евро-2021 и занимает четвертое место в таблице. Для выхода на Евро-2021 нужно занять одно из двух первых мест.

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