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Президент УЕФА: "Если не удастся перезапустить сезон – он будет потерян"

29 марта, 15:43

Александр Трикиша

УЕФА готов пожертвовать началом следующего сезона

Президент УЕФА Александр Чеферин опасается текущий сезон будет потерян, если его не удастся доиграть. Тем не менее, глава европейского футбола назвал варианты для продолжения сезона, когда завершится карантин, вызванный пандемией коронавируса.

"Если нам не удастся перезапустить сезон – вероятно, он будет потерян. Пока есть три варианта: продолжить играть в середине мая, в июне или в конце июня. Существует возможность доиграть турниры в начале следующего сезона, а его начать позже. Мы выберем лучшее решение для лиг и клубов", – рассказал функционер в интервью La Repubblica.

Напомним, что УЕФА уже пришлось пожертвовать чемпионом Европы, чтобы найти время для завершения текущего сезона. Как известно, Евро-2020 было перенесено на следующее лето. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.

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Также мы писали, что УЕФА не пустит в еврокубки страны, где результаты сезона будут аннулированы. Судьба внутренних чемпионатов остается неизвестной из-за эпидемии коронавируса.

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футбол УЕФА Лига чемпионов Александер Чеферин

Источник: Eurosport

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