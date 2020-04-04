Президент УЕФА пригрозил Бельгии отстранением от еврокубков

Президент УЕФА Александер Чеферин пригрозил бельгийским клубам исключением из еврокубков за досрочное завершение чемпионата из-за пандемии коронавируса. Напомним, что Бельгия первой решила досрочно завершить чемпионат страны по итогам 29-туров.

"Я думаю, что это неправильный путь. Солидарность – это не улица с односторонним движением. Нельзя обратиться за помощью, а затем принять решение, которое вам подходит. Бельгия, как и те лиги, которые захотят недоигрывать сезон, рискуют остаться без еврокубков в следующем сезоне", – приводит слова Чеферина Spiegel.

Ранее УЕФА обиделся на первый футбольный чемпионат в Европе, который досрочно завершил сезон. Чиновники призывают другие страны не следовать примеру Бельгии. Напомним, бельгийцы решили, что золотые медали достанутся "Брюгге" Эдуарда Соболя, второй командой стане "Гент", за который выступают Роман Яремчук, Игорь Пластун и Роман Безус. "Шарлеруа", "Антверпен" и "Стандард" сыграют в Лиге Европы.

На данный момент чиновники рассчитывают-таки выйти на окончание сезона в начале лета. Для этого уже "расчищают" время в календаре: УЕФА отменил все матчи сборных в июне.

Ранее сообщалось, что УЕФА не пустит в еврокубки страны, где результаты сезона аннулируют.

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