Президент УЕФА прокомментировал создание Суперлиги: "Это повредит футболу во всем мире"

Президент УЕФА Александер Чеферин выступил против создания Суперлиги. Ранее появилась информация, что несколько ведущих европейских клубов Европы тайно обсуждают проект по выходу из УЕФА в 2021 году и созданию нового турнира.

"Это повредит футболу во всем мире. Это будет скучно. Смотреть матч "Ювентус" – "Бавария" каждую неделю будет куда скучнее, чем, например, посмотреть "Ювентус" – "Торино". У меня нет сомнений, я буду сражаться против такой Суперлиги и делать все, что в моих силах. Если мы говорим о такой закрытой системе, то можно забыть о сплоченности и развитии футбола. В конечном итоге, клубы окажутся в проигрыше", – сказал Чеферин.

Football Leaks утверждает, что еще в 2016 году "Бавария" поручила международной юридической фирме Cleary Gottlieb изучить условия, при которых клуб может на законных основаниях выйти из чемпионата Германии и Лиги чемпионов.

Напомним, что с текущего сезона Лиги чемпионов повысил призовые для всех команд. Каждый участник группового этапа Лиги чемпионов получит от УЕФА по 15,25 миллиона евро. Бонус за каждую победу на групповом этапе составит 2,7 млн, за ничью – 0,9 млн. За выход в 1/8 финала командам еще полагается по 9,5 млн. Подробнее о призовых Лиги чемпионов.