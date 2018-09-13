Президент УЕФА против проведения финала Лиги чемпионов в США

Чеферин заявил, что финалы ЛЧ не будут проводиться за пределами Европы

Недавно появилась информация, что УЕФА ведет переговоры о проведении финала Лиги чемпионов в США. В частности, Хауме Рамос, основатель группы мультимедийных коммуникаций в Испании Mediapro сообщил, что решающий поединок самого престижного клубного турнира Европы может состоятся в Нью-Йорке.

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался относительно возможности проведения финала Лиги чемпионов за пределами Европы.

"Эта идея в настоящее время вообще не обсуждается. УЕФА не планирует проводить финальный матч Лиги чемпионов за пределами Европы", – заявил Чеферин.

Ранее руководство испанской Примеры приняло решение проводить некоторые матчи чемпионата на территории США и Канады для популяризации европейского футбола в Северной Америке. Игроки остались недовольны таким шагом и уже выступили с официальным протестом.

Напомним, что президент Испанской ассоциации футболистов Давид Агансо выступил с официальным заявлением по итогам встречи с капитанами клубов Примеры. "Футболисты возмущены и очень удивлены, и мы все единогласно выступаем против этого решения", – заявил Агансо.

Кстати, финал Лиги чемпионов нынешнего сезона состоится на домашнем стадионе мадридского "Атлетико" "Ванда Метрополитано" 1 июня 2019 года.