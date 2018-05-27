Президент УЕФА в восторге от Лиги чемпионов в Киеве

Президент УЕФА Александер Чеферин высоко оценил организацию финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем" (3:1) в Киеве.

"Хотел бы поблагодарить Киев и мэра Виталия Кличко за отличную организацию финального матча Лиги чемпионов. Не стоит забывать, что это одно из главных спортивных событий мирового уровня. Соревнование подобного размаха сложно качественно организовать. Но ни вчера, ни в предыдущие дни не было допущено ни одной ошибки. Спасибо за все, особенно, за гостеприимство. Я убежден, что по крайней мере половина болельщиков захочет посетить Киев снова.

Финал Лиги чемпионов – крупное событие. Я уверен, что после проведения данного мероприятия Украина сможет организовать что угодно", – заявил Чеферин.

Напомним, что в финале "Реал" обыграл "Ливерпуль" – 3:1. Дублем отличился валлиец Гарет Бейл. Для мадридского клуба – это 13-й титул в истории. Зинедин Зидан стал первым тренером, который выиграл три Лиги чемпионов подряд. А Криштиану Роналду стал первым футболистом, кто пять раз побеждал в Лиге чемпионов.