Президента соперника "Ворсклы" в Лиге Европы задержали за организацию избиения собственных игроков

Сегодня, 11:57

Бруну де Карвалью организовал нападение на футболистов "Спортинга" в мае этого года

Фото AFP
Фото AFP

Экс-президента "Спортинга" Бруну де Карвалью подозревают в организации нападения на игроков команды. Де Карвалью задержан вместе с еще 36 людьми, проходящими подозреваемыми по этому делу.

Напомним, что в мае около пятидесяти фанатов лиссабонского "Спортинга" вторглись на базу команды и избили некоторых футболистов клуба. Фанаты оскорбляли главного тренера "Спортинга" Жорже Жезуша и лидеров клуба. В результате нападения фанатов Досту разбили голову.

Бруно де Карвалью стал президентом "Спортинга" в марте 2013 года. В 2017 году его переизбрали на второй срок, а в июне отправили в отставку и не разрешили участвовать в новых выборах.

По итогам конфликта 9 футболистов расторгли контракты, но семеро позже вернулись в клуб. Ушли только двое – Желсон Мартинш в "Атлетико" и Руй Патрисиу в "Вулверхэмптон", при этом лиссабонцам удалось договориться о компенсации с новыми клубами Мартинша и Патрисиу. "Вулверхэмптон" заплатит за Патрисиу 18 миллионов евро.

Ранее мы писали, что полиция изучает все матчи "Бенфики" за последние пять лет. Португальский гранд подозревается в махинациях с результатами.
футбол, чемпионат Португалии, Спортинг

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