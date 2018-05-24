Президента УЕФА в Киеве встретили с хлебом и солью

Сегодня, 11:41

Главу европейского футбола в аэропорту лично встречал президент ФФУ


Фото ФФУ

Фото ФФУ

Фото ФФУ

Фото ФФУ

В столицу Украины начинают прибывать официальные лица в связи с проведением финалов женской и мужской Лиги чемпионов. Напомним, 24 мая на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского встретятся "Лион" и "Вольфсбург", а 26 мая на "Олимпийском" состоится поединок "Реала" и "Ливерпуля". Все, что надо знать о финале Лиги чемпионов в Киеве: где встретить футболистов, какие улицы перекроют и кого можно будет послушать в фан-зоне.

Сегодня в Украину прибыл президент УЕФА Александер Чеферин. В столичном аэропорту высокого гостя встретил президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко.

Александр Чеферин поблагодарил за теплый прием и отметил, что очень рад побывать в нашей стране. Словенского функционера встречали девушки в национальных нарядах с хлебом и солью.

Ранее мы писали, что 40 телекамер покажут матч в Киеве на 226 стран мираПроизводить картинку матча будет специальная съемочная группа УЕФА во главе с режиссером Джейми Окфордом. 

Красотки "Вольфсбурга": фотографии из соцсетей участниц финала Лиги чемпионов в Киеве25 футболисток попали в заявку немецкого клуба на киевский финал Лиги чемпионов.

Все о финале Лиги чемпионов в Киеве
футбол, УЕФА, Лига чемпионов, Александер Чеферин

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Источники:

ФФУ, Сегодня|Спорт

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