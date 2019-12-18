Президенты "Барселоны" и "Реала" встретились перед Эль Класико

Содержание переговоров руководителей испанских грандов пока что держат в секрете

Бартомеу и Перес провели встречу в Барселоне

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Сегодня в Барселоне состоится очередное классическое противостояние грандов испанского футбола. На поле стадиона "Камп Ноу" в столице Каталонии "Барселона" и "Реал" выйдут в 21:00. К слову, узнайте интересную статистику Эль Класико.

В среду перед поединком встретились и президенты клубов. На правах хозяина руководитель "Барсы" Жозеп Бартомеу принимал мадридского гостя Флорентино Переса. Опубликовавшая фотографию газета Marca подписала ее: "Пока что можно дышать спокойно".

Действительно президенты не показывают никакого антагонизма, а наоборот весьма дружелюбно настроены по отношению друг к другу. Впрочем пока что неизвестно, что именно обсуждали Бартомеу и Перес на встрече.

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Пока же на арене завершаются последние приготовления.

Интересно, что "Барселона" и "Реал" перед Эль Класико поселились в одном отеле.

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Все подробности в спецтеме Эль-Класико

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