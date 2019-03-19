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Прибытие Жуниора Мораеса в сборную Украины: появилось видео

Сегодня, 12:39

Футболист получил вызов в национальную команду после получения украинского паспорта

Мораес уже в экипировке сборной Украины
Мораес уже в экипировке сборной Украины. Фото: ФФУ
Прибытие Жуниора Мораеса в сборную Украины: появилось видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0c6/f81/5c90c6f81605f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0c6/f81/5c90c6f81605f.jpg Футбол Футболист получил вызов в национальную команду после получения украинского паспорта

Вчера бразильский форвард "Шахтера" Жуниор Мораес получил гражданство Украины, после чего главный тренер национальной команды Андрей Шевченко принял решение пригласить игрока в сборную Украины. И сегодня в первой половине дня Мораес приехал в гостиницу, где расквартировалась наша команда.

Жуниор Мораес начинал карьеру в бразильских клубах "Сантос", "Понте-Прета" и "Санту-Андре", затем играл в румынской "Глории" и болгарском ЦСКА. Летом 2012 года перебрался в Украину: провел по 3 сезона за донецкий "Металлург" и киевское "Динамо". В июне 2018 года подписал контракт с "Шахтером". Лучший бомбардир текущего чемпионата (16 мячей). Всего в УПЛ – 138 матчей, 73 гола.

Напомним, что на этой неделе сборная Украины стартует в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. Сначала 22 марта украинцы в гостях сыграют против Португалии, а потом 25 марта на выезде встретятся с Люксембургом.

Напомним, ранее за сборную Украины начал выступления другой бразильский футболист из "Шахтера" – полузащитник Марлос, также принявший украинское гражданство. 

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Тег футболист, Сборная Украины, Жуниор Мораес

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Сегодня|Спорт

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