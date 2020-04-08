Прием Неймара от звезды "Шахтера", лаваш Тимощука и Белодед у плиты: обзор соцсетей украинских спортсменов

"Это было реально или фейк?" - смотрите, что топовые украинские спортсмены размещают в социальных сетях на карантине

Украинские спортсмены сидят на карантине. Но при этом находят себе всевозможные занятия, чтобы, во-первых, не умереть со скуки, а во-вторых, поддерживать форму. Мы подсмотрели, чем топовые атлеты нашей страны делятся в Instagram со своими болельщиками.

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Известный украинский штангист Алексей Торохтий, например, учит своих подписчиков, которых у него почти 400 тысяч, как правильно делать рывок с тяжелой атлетике.

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Чемпионка мира по дзюду и просто невероятная красавица Дарья Белодед во время карантина взяла в руки сковородку. "Тренировать фирменные броски по дзюдо дома – трудно. Однако есть время на другие активности: приготовление пищи, образование, изучение иностранных языков и выполнение различных физических упражнений. Чему я очень рада!", – утверждает Дарья.

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Бывший капитан сборной Украины по футболу, а ныне один из тренеров российского "Зенита" Анатолий Тимощук показал своим фолловерам, что он может приготовить своим руками. "Доставка есть?" – спрашивают у него подписчики. А также советуют: "В следующий раз не бери блинный лаваш".

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Восходящая звезда украинского футбола, 19-летний полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик поделился со своими поклонниками видео невероятного приема мяча с последующей резаной передачей, при этом он одет в футболку с именем Неймара на спине. "Это было реально или фейк?" – задал Мудрик головоломку болельщикам.

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Чемпионка Европы по маунтинбайку Яна Беломоина показала свою тренировку под слоганом "движение на месте". "Обычно это не такое уж большое удовольствие, – признается Яна. – Но именно в данной ситуации это неплохой метод держать себя в тонусе".

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Между тем украинская теннисистка Даяна Ястремская выложила у себя в Instagram свое фото в маске и перчатках на фоне многочисленных пакетов с продуктовыми наборами. "Работаем. Быстро, слаженно и дружно. До конца дня первая 1000 продуктовых наборов доедет к бабушкам, дедушкам, многодетным мамам и семьям, оставшимся без дохода", – написала одесситка Ястремская, помогающая землякам в условиях пандемии коронавируса.

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Как мы писали ранее, стадион, на котором играет чемпион Украины по футболу, превратят в госпиталь. Людей, заболевших COVID-19, хотят лечить на харьковской арене "Металлист".

Смотрите, чем еще заняты звезды спорта на карантине

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