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Приезд сборной Украины вызвал ажиотаж в Литве: все билеты на матч Евро-2020 выкуплены

28 августа, 17:52

Поединок отбора на Евро-2020 пройдет 7 сентября в Вильнюсе

/ Фото: AFP

Отборочный матч к чемпионату Европы 2020 года между сборными Литвы и Украины в Вильнюсе соберет полный стадион, сообщает Официальный сайт Литовской федерации футбола. Матч состоится 7 сентября на стадионе ЛФФ, но уже сейчас в кассах не осталось ни одного билета. Правда, арена вмещает всего пять тысяч человек. Добавим, что стоимость одного билета составляла от 12 до 18,80 евро.

Напомним, что через три дня после матча с литовцами Украина в Днепре проведет товарищеский матч с Нигерией. Впервые наша команда встретится с трехкратным победителем Кубка Африки.

Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко обнародовал список из 24 футболистов, которых смогут задействовать в предстоящих матчах.

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На данный момент наша команда лидирует в группе В, имея в активе 10 очков. У ближайшего преследователя – Сербии – 4 балла, но на один проведенный матч меньше. Напрямую на Евро-2020 выходят две лучшие команды из группы, а третья попытает счастья в стыковых матчах. К тому же Украина является победителем своей группы Кубка наций – это еще один шанс пробиться на Евро, если все же команда Шевченко проиграет отборочный турнир.

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Фото: facebook.com/MNSLVIV

В очном поединке Украина разгромила Сербию 5:0. Обзор матча:

Напомним, что сборная Украины сохранила место в топ-25 рейтинга ФИФА. Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) 25 июля обновила мировой рейтинг национальных сборных, в котором команда Украины сохранила свое место в топ-25. 

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Источник: Сегодня|Спорт

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