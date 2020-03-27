"Прикован к постели, но улыбается, когда смотрит футбол": как себя чувствует игрок "Аякса" после комы

Бывший игрок нидерландского "Аякса" Абделхак Нури снова может наслаждаться просмотром футбола спустя почти три года после комы. Об этом рассказал брат футболиста Абдеррахим в эфире программы De Wereld Draait Door на нидерландском ТВ.

По словам брата, Абделхак спит, ест хмурится и даже может отрыгивать, тем не менее, он все равно зависим от окружающих, так как прикован к постели.

"Поскольку Абделхак дома, а не в больнице, его состояние лучше, чем было раньше. Он знает, где он, он вернулся в знакомую среду со своей семьей. Он больше не в коме. Он спит, чихает, ест, отрыгивает, но он не встает с постели. Брат прикован к постели и все еще очень зависит от нас. В его хорошие дни мы общаемся, например, он может дать утвердительный ответ бровями или улыбкой. Мы говорим с ним, как будто он не болен. Мы разговариваем с ним на обычные темы или смотрим футбол с ним в гостиной. Мы замечаем, что ему это очень нравится, Абделхак проявляет эмоции, часто улыбается. Это хорошо, заставляет тебя ценить улыбку", – рассказал брат футболиста.

Сегодня в Нидерландах будет представлена книга "Абдельхак Нури, несбывшаяся мечта" о тяжелой судьбе футболиста.

В июле 2017 года 20-летний Нури потерял сознание во время товарищеского матча с немецким "Вердером". Он был эвакуирован с поля на вертолете и доставлен в больницу. Врачи диагностировали у Нури сердечную аритмию. Позже в клубе заявили, что игрок получил необратимое повреждение мозга. Тогда же Абделхак был введен в состояние искусственной комы. В августе 2018 года футболист вышел из комы, он узнавал близких и мог с ними общаться.

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Семья футболиста обвинила "Аякс" в несвоевременном оказании медицинской помощи, что повлекло за собой повреждение мозга. В клубе отрицали свою вину, но после тщательного расследования все же признали ее.

"Мы осознаем нашу ответственность и ответственность за последствия этого", – признавался генеральный менеджер "Аякса" Эдвин Ван дер Сар. "В течение долгого времени мы были уверены, что Абдельхак получил наилучшую возможную помощь на поле".

В клубе заявили, что расследование инцидента показало, что медики должны были раньше использовать дефибриллятор.

Смотрите, как играет "Аякс" в чемпионате Голландии:

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