Применяли резиновые пули: 60 человек пострадали во время столкновения с полицией в Барселоне

Во время и после "Эль Класико" на улицах Барселоны продолжались стычки полицейских с протестующими

/ Фото: Reuters

Во время и после перенесенного матча 10-го тура испанской примеры между "Барселоной" и "Реалом" (0:0) произошли массовые беспорядки в каталонской столице. По информации издания 20 Minutos, число пострадавших во время беспорядков достигло 60 человек. Обзор матча "Барселона" – "Реал" 0:0 есть на нашем сайте.

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В службу экстренной медицинской помощи обратились 60 человек, двое из них получили переломы.13 человек пришлось транспортировать в медицинские учреждения.

/ Фото: Reuters Реклама

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Также отмечается, что два хранителя правопорядка получили серьезные ранения и еще 53 полицейских – повреждения средней тяжести. Ранее в СМИ сообщалось о 46 пострадавших.

Напомним, что время матча на "Камп Ноу" стянулись около 5 тысяч сторонников независимости Каталонии, которые начали поджигать мусорные баки. Полиция применила к протестующим силу, включая резиновые пули.

Ранее мы писали, что Серхио Рамос установил рекорд по количеству участий в "Эль Класико". Капитан "Реала" превзошел достижение Мануэля Санчиса, Пако Хенто и Хави. Ближайшим его преследователем является Лионель Месси.

К слову, впервые за 17 лет поединок между "Барселоной" и "Реалом" на "Камп Ноу" завершился нулевой ничьей. Последний раз такое случалось в 2002 году.

Все подробности в спецтеме Эль-Класико

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