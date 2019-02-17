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Принц Саудовской Аравии купит "МЮ" за 4,8 миллиарда, если клуб выйдет в Лигу чемпионов

Сегодня, 09:43

Английский гранд может сменить владельца, но для этого нужно показать хорошие результаты по итогам сезона

Фото: AFP
Принц Саудовской Аравии купит "МЮ" за 4,8 миллиарда, если клуб выйдет в Лигу чемпионов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/910/589/5c691058904e5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/910/589/5c691058904e5.jpg Футбол Английский гранд может сменить владельца, но для этого нужно показать хорошие результаты по итогам сезона

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд может приобрести "Манчестер Юнайтед". Сообщается, что примерная стоимость покупки составляет 4,8 миллиарда долларов. Состояние семьи принца, по информации источника, составляет 1,08 триллиона долларов. Американский бизнесмен Малкольм Глейзер получил контрольный пакет акций "МЮ" стоимостью 1,47 миллиарда фунтов в 2005 году.

Предложение принца будет сделано при условии, что клуб гарантирует себе участие в Лиге чемпионов следующего сезона. После 26 туров Премьер-лиги "МЮ" занимает четвертую строчку турнирной таблицы. От третьего места клуб отстает на 9 очков, а позади них на расстоянии в один балл идут "Челси" и "Арсенал".

По версии компании Brand Finance, в мае прошлого года "Манчестер Юнайтед" занял первое место в списке самых дорогих футбольных брендов. Стоимость бренда "МЮ" оценивается в 1,895 миллиарда долларов, манкунианцы сохранили лидерство в рейтинге.

А в рейтинге Forbes наиболее дорогих спортивных клубов мира, опубликованном в июле 2018 года, "Манчестер Юнайтед" расположился на втором месте, проиграв пальма первенства клубу по американскому футболу "Даллас Ковбойз". Они побеждают в рейтинге три года подряд.

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Тег футбол, Манчестер Юнайтед, чемпионат Анголы

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