Принял эстафету от Роналду: у героя юношеского чемпионата Европы нашли фото со звездой "Ювентуса"

Сборная Португалии среди 19-летних стала чемпионом Европы 2018 года в своей возрастной категории. В финале турнира в Финляндии португальцы обыграли команду Франции Италии – 4:3. По ходу игры итальянцам удалось отыграться после счета 0:2 и 2:3, но в итоге соперник всё-таки вырвал победу в дополнительное время.

Одним из героев сборной Португалии стал 19-летний нападающий "Бенфики" Жоау Филипе. Он забил пять мячей на турнире, при этом два из них – в финале. Фелипе разделил звание лучшего бомбардира турнира со своим соотечественником Франсишку Тринканом.

Сразу после финала в сети появилось фото 9-летнего Жоау Филипе, который в одном из матчей за руку выводил на поле тогда еще 23-летнего Криштиану Роналду. А сегодня оба игрока чемпионы Европы – Роналду в составе взрослой сборной, Филипе – пока только в U-19.

Но стоит отметить, что два года назад Филипе становился победителем Евро-2016 среди 17-летних. В Португалии надеются, что это поколение станет "золотым" уже во взрослом футболе, а символическое фото с Роналду только добавило оптимизма болельщикам.

Напомним, сборная Украины в своей группе заняла первое место. Наши футболисты обыграли Францию – 2:1, Турцию – 1:0 и сыграли вничью с Англией – 1:1. Также украинцы уже завоевали путевку в финальную часть чемпионата мира 2019 года среди 20-летних.

Добавим, сборная Украины осталась без основного вратаря Андрея Лунина. Новоиспеченный игрок мадридского "Реала" остался в расположении клуба с позволения тренерского штаба национальной команды.