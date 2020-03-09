Принял роды у лошади после решающего гола в Бундеслиге – так провел воскресенье Томас Мюллер

Оригинально провел воскресный день футболист "Баварии" Томас Мюллер. Как мы сообщали, вчера "Бавария" победила скромный "Аугсбург" и упрочила лидерство в чемпионате Германии. Решающий мяч в составе мюнхенцев в начале второго тайма забил Мюллер, после чего уже в добавленное время Леон Горецка удвоил преимущество хозяев – 2:0.

А сразу же после матча Томас поехал... в конюшню. Его жена Лиза – любительница лошадей и наездница. И там семейство Мюллеров приняло участие в родах лошади. Томас лично участвовал в появлении на свет жеребенка. Причем даже на это мероприятие футболист прибыл в спортивной форме "Баварии". Его супруга запечатлела интересные моменты на фото и поделилась ими в соцсетях.

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Ранее мы писали, что игроки "Баварии" подрались на тренировке. Томас Мюллер провел воспитательную работу с Леоном Горецкой и Жеромом Боатенгом, после чего футболисты помирились.

Читайте расписание, трансляции и результаты 25-го тура чемпионата Германии.

Смотрите, как Мюллер забивал за "Баварию" в Лиге чемпионов в ворота "Тоттенхэма"

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