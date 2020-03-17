"Приостановка до 2 апреля не означает, что мы снова будем играть с 3-го": судьба чемпионата Германии

Генеральный директор Немецкой футбольной лиги (DFL) Кристиан Сайферт объявил о приостановке чемпионата Германии до 2 апреля из-за пандемии коронавируса. Руководство DFL 16 марта провело собрание, на котором и приняло такое решение. Ранее мы сообщали, что немецкий чемпионат сдался последним из топовых – лига перенесла матчи 26-го тура первой и второй Бундеслиги.

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"Все, что вчера казалось безопасным и обычным, больше таковым не является. Мы не знаем, что нас ждет дальше. Борьба с коронавирусом сейчас в приоритете. На карту поставлено гораздо больше, чем несколько матчей Бундеслиги. Это вопрос выживания. Приостановка до 2 апреля не означает, что мы снова будем играть с 3 апреля. Мы планируем провести совещание 30 марта", — приводит слова Сайферта Watson.

Отметим, что чемпионат Германии потеряет более 700 миллионов в случае досрочного завершения сезона. В эту сумму входят доходы от телевизионных прав, спонсорства и продажи билетов.

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