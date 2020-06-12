"Прирожденная бандитка": жена футболиста стала популярнее мужа благодаря откровенным фото

В 18 лет Йована выиграла конкурс Miss Fashion TV, который положил начало ее модельной карьере

Йована Джорджевич, супруга сербского футболиста Филипа Джорджевича, вступающего за итальянский клуб "Кьево", уже давно популярнее своего звездного мужа. Во сяком случае, у мужской половины болельщиков. "Прирожденная бандитка" – с таким девизом, по мнению зарубежных СМИ, девушка идет по жизни.

В 18 лет Йована выиграла конкурс Miss Fashion TV, который положил начало ее модельной карьере. Наибольшую известность девушка получила после сотрудничества с компанией Bugatti. Красотка регулярно делится пикантными фото со своими подписчиками в соцсетях, что позволило ей увеличить свою фанатскую базу в Instagram более чем в 300 тысяч человек.

В ноябре 2014 года Йована и Филип сыграли свадьбу в Белграде. В марте следующего года у парочки родилась дочь, которую назвали Ноэль.

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