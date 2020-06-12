"Прирожденная бандитка": жена футболиста стала популярнее мужа благодаря откровенным фото

Йована Джорджевич, супруга сербского футболиста Филипа Джорджевича, вступающего за итальянский клуб "Кьево", уже давно популярнее своего звездного мужа. Во сяком случае, у мужской половины болельщиков. "Прирожденная бандитка" – с таким девизом, по мнению зарубежных СМИ, девушка идет по жизни.
В 18 лет Йована выиграла конкурс Miss Fashion TV, который положил начало ее модельной карьере. Наибольшую известность девушка получила после сотрудничества с компанией Bugatti. Красотка регулярно делится пикантными фото со своими подписчиками в соцсетях, что позволило ей увеличить свою фанатскую базу в Instagram более чем в 300 тысяч человек.
В ноябре 2014 года Йована и Филип сыграли свадьбу в Белграде. В марте следующего года у парочки родилась дочь, которую назвали Ноэль.
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