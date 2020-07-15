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Пришел на матч, а получил увольнение: лидера французского клуба даже не пустили на стадион

15 июля, 23:42

Елена Павлова Елена Павлова

Голкипер Стефан Рюффье выступал за "святых" с 2011 года

Многолетний лидер и капитан "Сент-Этьена" Стефан Рюффье неожиданно оказался без команды. 33-летний вратарь пришел на стадион и узнал, что уволен. Об этом в своем Twitter сообщил журналист Мануэль Ложон. Ранее мы писали, что фанаты "Лиона" и "Сент-Этьена" устроили массовое побоище перед очной встречей команд.

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Голкипер, который выступает за "святых" с 2011 года, пришел на поединок своей команды против бельгийского "Шарлеруа", но его не пустили на стадион. Сообщается, что перед входом на арену Стефану вручили уведомление об увольнении и о запрете доступа на территорию клуба. Главная версия увольнения француза – конфликт с главным тренером "Сент-Этьена" Клодом Пюэлем.

Стефан Рюффье/Фото asse.fr

Стефан Рюффье/Фото asse.fr

Мы также писали, умер легендарный тренер-рекордсмен чемпионата Франции. Знаменитый игрок и тренер "Сент-Этьена" Робер Эрбен пять раз становился чемпионом Франции в качестве игрока и четырежды – на посту тренера команды.

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Напомним, что чемпионат Франции завершили досрочно из-за пандемии коронавируса, а титул достался "ПСЖ". "Сент-Этьен" боролся за выживание и занял только 17 место в Лиге 1.

Смотрите, как "Сент-Этьен" был разгромлен по ходу сезона "Пари Сен-Жермен"

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увольнение чемпионат Франции Сент-Этьен конфликт Клод Пюэль Стефан Рюффье

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